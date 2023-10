Dritto e Rovescio, Cruciani fa impazzire la sinistra: "Tutti gli altri in Italia non entrano"

09 ottobre 2023 a

Giuseppe Cruciani contro la sinistra. Ospite di Dritto e Rovescio nella puntata di domenica 8 ottobre su Rete 4, il conduttore radiofonico smaschera lo stesso Pd che in queste ore si prodiga a dare lezione al governo Meloni. "La sinistra - esordisce nel salotto di Paolo Del Debbio - ha un'idea chiara sull'immigrazione: accogliere praticamente tutti". Un'affermazione che arriva in risposta al mediatore culturale Modou Gueye e che scatena la reazione della dem Elisabetta Gualmini. "Ma non è vero", replica lei mentre Cruciani è un fiume in piena.

Il volto de La Zanzara ricorda la proposta del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, che" vorrebbe estendere lo status di rifugiato anche ai cosiddetti migranti ambientali o climatici, oltre a quelli economici. Insomma, chi scappa dalla povertà". Eppure - spiega - ha diritto di arrivare in Italia "soltanto il profugo, chi scappa dalla guerra. Tutti gli altri no": E questo "non perché siamo cattivi, l'Italia è un Paese accogliente e che aiuta. Ma non siamo in grado di accogliere milioni di persone che hanno fame, sono povere e hanno bisogno di venire da noi. Semplicemente non ce lo possiamo permettere".

Da qui la stoccata alla Gualmini: "Aiutando il governo senza fare polemiche inutili dovreste dire che possono arrivare in Italia sono quelli che scappano dalle guerre, gli altri purtroppo non possono arrivare". Ma la dem non ci sta e insulta il governo, da lei definito "patetico", "siamo alle comiche". Nel mirino presunti video che puntano a dissuadere chi in Africa cerca di partire. "E che c'è di male? - chiede incalzandola a quel punto Cruciani -. Questo conferma quello che sostengo: volete accogliere tutti".