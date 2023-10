Migranti, Giuseppe Cruciani travolge De Micheli: "Ma con che faccia tosta lo dite?"

06 ottobre 2023 a

Facile dare lezioni quando non si governa. Da giorni in Pd non fa altro che attaccare Giorgia Meloni e ministri per la gestione dei migranti. Critiche però che non piacciono a Giuseppe Cruciani. Intervenuto a Dritto e Rovescio nella puntata di giovedì 5 ottobre su Rete 4, il conduttore de la Zanzara fatica a trattenersi. Davanti a lui niente di meno che Paola De Micheli. Quest'ultima, deputata dem, punta il dito sulle nuove regole per i minori non accompagnati.

Ma Cruciani non ci sta: "Il Pd ha la faccia tosta di dirci oggi 'oddio ci sono 140mila migranti'", un partito che "è stato protagonista della vita politica italiana, al governo negli ultimi vent'anni e protagonista di grandi migrazioni a parte qualche piccola interruzione grazie alla ministro Marco Minniti, che ha cercato di porre qualche freno". A scatenarlo anche l'ultima uscita del Pd che "vuole presentare un disegno di legge in cui si dà il permesso (il diritto di asilo, ndr) anche ai migranti climatici e a chi scappa dalla povertà".

Una scelta, sono i numeri, che riguarderebbe potenzialmente "900.000 persone in Africa", tutti possibili profughi ambientali: "Una follia, e avete il coraggio di parlare di 140mila migranti?", incalza l'interlocutrice. E ancora: il Pd "deve stare zitto per 50 anni sul tema immigrazione". Così, sorvolando sulla proposta dem, De Micheli si limita a dire che l'aumento degli sbarchi è un "dato oggettivo" e "mandare i minorenni in esubero nei Cpr aumenta il rischio di creare un problema nel problema".