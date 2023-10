Delmastro travolge Cuzzocrea: "La querelo questa stessa sera", rissa in tv

09 ottobre 2023 a

Si accende lo scontro a In Onda. Protagonisti di un duro botta e risposta nella puntata di domenica 8 ottobre su La7, Annalisa Cuzzocrea e Andrea Delmastro Delle Vedove. La prima sembra infervorarsi, e non poco, quando la conduttrice Marianna Aprile fa il nome della giudice Iolanda Apostolico. "Ha manifestato per una nave, dove c'erano persone bloccate a bordo perché qualcuno si era inventato che si potevano fare i porti chiusi, ma non era così e infatti si è andati avanti a dimostrare questo".

Da qui la stoccata a Matteo Salvini, allora ministro dell'Interno, nonché colui che ha negato lo sbarco della ong Diciotti: "Stiamo sottovalutando l'effetto intimidatorio di questo tipo di atteggiamenti nei confronti dei giudici: andare a cercare video, sentenze passate, andare a profilare un giudice e farlo dalla posizione di potere maggiore, Salvini è un ministro, lei è sottosegretario. Questa è una cosa gravissima".

Video su questo argomento "Quegli spari non ci fanno paura": Caivano, il pungo di ferro di Delmastro

E Delmastro, che fino ad ora ha atteso il suo turno in silenzio, interviene: "Cosa avrei fatto io? Mi spieghi perché ho faticato a capirla". A quel punto sono Aprile e Luca Telese a tentare di raddrizzare il tiro, ma per il deputato di Fratelli d'Italia è troppo tardi: "Discutere del magistrato e sindacare l'operato di questo è grave". Poi, con Cuzzocrea che insiste sull'aver "profilato" la toga, il sottosegretario alla Giustizia perde le staffe: "Io non ho profilato nessuno, è uscito un video di una manifestazione pubblica che non è né dossieraggio né proliferazione. A me stanno prendendo di mira per delle magliette che indossavo quando avevo 14 anni". "Erano magliette terribili", rincara la dose Cuzzocrea scatenando l'interlocutore: "No, non sono terribili e se lei lo dice la querelo questa sera perché non c'entra niente".