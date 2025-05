Che Tempo Che Fa, Littizzetto sulle sei donne nello spazio: "Come le mucche"

Sei donne nello spazio. Katy Perry e la compagna di Jeff Bezos, assieme ad altre donne altrettanto famose, sono salite a bordo del razzo New Shepard di Blue Origin per raggiungere lo spazio. Il lancio è avvenuto dalla base nel Texas occidentale intorno alle 15:30 (ora italiana) e l’intera esperienza è durata circa 10 minuti. New Shepard ha infatti varcato la linea di Kármán, usata convenzionalmente per indicare il limite oltre il quale inizia lo Spazio, a 100 chilometri sopra il livello del mare. Il razzo si è poi staccato dalla capsula dell’equipaggio, e le donne hanno sperimentato qualche minuto di assenza di peso. Poi la capsula e il razzo sono rientrati a terra separatamente.

Un viaggio breve, anzi, brevissimo su cui Luciana Littizzetto non ha mancato di dire la sua. Durante Che Tempo Che Fa in onda domenica 4 maggio la comica torinese ha tuonato: "Per fare questo viaggio nello spazio di 11 minuti sai quanto CO2 hanno sparato nell'atmosfera? 75 tonnellate". Da qui l'ironico paragone: "Son 600.000 mucche che scureggiano tutte contemporaneamente!". Immediate le risate in studio.