Otto e Mezzo, Paolo Mieli stronca Hanan Ashrawi: "Questa è una cosa enorme"

19 ottobre 2023 a

a

a

Fanno scalpore le parole di Hanan Ashrawi, storica leader palestinese, intervistata da Lilli Gruber a Otto e Mezzo, su La7, nella puntata di mercoledì 18 ottobre. Il punto è che la Ashrawi, sulla strage all'ospedale di Gaza, non ha dubbi: la responsabilità è di Israele. Ne è certa, nonostante le molteplici evidenze che sembrerebbero indicare tutt'altra responsabilità, ovvero quella di Hamas, del lancio fallito di uno dei razzi artigianali che compongono l'arsenale dell'organizzazione terroristica.

A Otto e Mezzo, la Ashrawi ha sparato ad alzo zero: "Sono stati gli israeliani a colpirlo. Dicono sempre di non essere i responsabili e di essere le vittime. Joe Biden ha ripetuto un’altra volta la versione israeliana. Ha parlato di persone decapitate, di bambini che sono stati bruciati: è soltanto propaganda". Dunque, ha chiesto una commissione internazionale d'inchiesta sulla strage all'ospedale. E ancora, tra le varie: "Non si può dire alle persone che se si resiste all’occupazione, se sei un palestinese allora sei un terrorista. In Israele ci sono persone razziste, fasciste, violente e non riconoscono la Palestina. Vogliono utilizzare ogni mezzo per riprendersi tutta la terra". Parole, per inciso, dalle quali ha preso le distanze anche Lilli Gruber.

"Vengano a vivere a casa sua". Rissa e urla dalla Gruber: Manuela Dviri zittisce Scanzi

Tra gli ospiti in studio, anche Paolo Mieli. E lo storico ed ex direttore del Corriere della Sera, replicando alla Ashrawi, non fa sconti: "Ha detto una cosa in più, ha detto che vorrebbe una commissione internazionale. Questa è una cosa enorme", premette Mieli. "Cioè, l'ha buttata contro Israele dicendo che in passato ha fatto così. Non ha detto di essere sicura, di avere le prove, ci dicono che c'è qualcosa di provato. Ha detto che poi ci sarà una commissione internazionale che indagherà", ha sottolineato. "Anche Al-Jazeera al termine di un servizio questa mattina ha detto la stessa cosa. Secondo me dire da parte palestinese o araba una cosa del genere è mettere in dubbio la cosa: non c'è alcuna certezza. Però, lei si rifaceva alla storia. Ma sul fatto specifico, ci si sta informando, come ci siamo informati io e te", conclude un Paolo Mieli piuttosto turbato dalle parole della Ashrawi.

Otto e Mezzo, Paolo Mieli contro Hanan Ashrawi: qui il video