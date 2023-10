Otto e mezzo, Manuela Dviri zittisce Scanzi: "Vengano a vivere a casa sua"

17 ottobre 2023 a

a

a

Si accende il dibattito da Lilli Gruber a Otto e mezzo, nella puntata di ieri 16 ottobre. In collegamento ci sono la scrittrice israeliana Manuela Dviri e la firma de Il Fatto quotidiano Andrea Scanzi. "Per tutta la vita ho lavorato per la pace, per il dialogo con i palestinesi. Sentire adesso questo discorso arrotolato su se stesso sulla colpa... Hanno fatto uno scempio sulla nostra gente. Hanno portato via da Israele dentro Gaza 200 persone fra cui anziani, neonati, bambini, malati", attacca la scrittrice.

Qui lo scontro in diretta tra Andrea Scanzi e Manuela Dviri

"Hamas un male unico ed estremo": lo schiaffo alla sinistra in studio da Fazio | Guarda

"La condanna è stata decisa e unanime", la interrompe la conduttrice. Ma Manuela Dviri perde la pazienza: "No, non basta. In questo momento tutti dobbiamo dire che Hamas se ne deve andare", ribatte. "Portateveli in Europa", è la provocazione della scrittrice. "Ma come, me lo spiega per favore?", si infuria Andrea Scanzi. "Vengano a vivere a casa sua", insiste la scrittrice, "vedrà come si troverà bene". "Lei è diversamente democratica. Per lei è giusto in nome della lotta ad Hamas fare quello che sta facendo il governo israeliano, cioè sterminare un intero popolo... È meraviglioso". "Noi non occupiamo Gaza", lo zittisce Manuela Dviri.