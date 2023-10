La Ashrawi a Otto e mezzo, benvenuti a tele-Hamas: ecco la palestinese "moderata"

20 ottobre 2023 a

a

a

La palestinese Hanan Ashrawi non è islamica né jihadista, ma la sua intervista a Otto e mezzo da Lilli Gruber andrebbe rivista e fatta rivedere a tutti per far capire come ragionano gli anti-israeliani. Storica dirigente dell'Olp, personalità "moderata", su La7 è arrivata a giustificare i tagliagole e li definisce "una formazione politica". Già a settembre diceva: "La vera minaccia è la politica del governo di Netanyahu". Benvenuti a Tele-Hamas.



Registrati qui gratuitamente a Libero e leggi l'articolo integrale di Giovanni Sallusti