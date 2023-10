Greta Thunberg, l'affondo di Senaldi: solo una ragazzina snob

21 ottobre 2023 a

Una foto a favore della Palestina sui social: ecco la nuova versione di Greta Thunberg, che si ricicla come attivista pro-Gaza. L'attivista green si mostra in posa insieme a tre amiche con cartelli filo-jihad. Pietro Senaldi: è una marionetta in un complotto contro l'Occidente? No, solo un ragazzina snob.

