Greta Thunberg si schiera con Gaza, l'ira di Israele: "Ecco cosa dimostra"

"Settimana 270. Oggi scioperiamo in solidarietà con la Palestina e con Gaza": Greta Thunberg lo ha scritto sul suo profilo su X. Poi ha aggiunto: "Il mondo deve parlare apertamente e chiedere un cessate il fuoco immediato, giustizia e libertà per i palestinesi e tutti i civili colpiti". A corredo del post, l'attivista svedese nonché ispiratrice del movimento per l'ambiente "Fridays for future" ha pubblicato una fotografia in cui lei e altri tre attivisti espongono quattro cartelli che recitano: "Climate justice now", "Stand with Gaza", "This jew stands with Palestinians" e "Free Palestine".

A seguito di questo post, la Thunberg ne ha pubblicato un altro in cui propone diversi account su X che danno aggiornamenti sulla situazione umanitaria nella Striscia. La presa di posizione di Greta non è piaciuta affatto a Tel Aviv. Il portavoce militare israeliano, Arye Sharuz Shalicar, intervistato da Politico, ha commentato in maniera molto dura: "Chiunque si identifichi con Greta in qualsiasi modo in futuro, a mio parere, è un sostenitore del terrorismo. Perché quello che Greta sta facendo, cioè mostrare solidarietà con Gaza senza dire una parola sui massacri di israeliani, dimostra che in realtà non è a favore dei palestinesi, ma che sta mettendo il terrorismo dei palestinesi, di Hamas e della Jihad Islamica sotto il tavolo, come se non esistesse".