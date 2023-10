Ghisleri, il sondaggio su Hamas e terroristi sui barconi: cosa pensano gli italiani

26 ottobre 2023 a

Alessandra Ghisleri sembra confermare Giorgia Meloni. Solo nella giornata di mercoledì 25 ottobre il premier ha ribadito che "dobbiamo fare i conti con i rischi dell'infiltrazione diretta di jihadisti dal Medioriente e della radicalizzazione durante la loro permanenza sui nostri territori di immigrati spesso irregolari". E oggi, a poche ore di distanza, la sondaggista di Euromedia Research rivela la vera paura degli italiani sulla guerra in Israele. In collegamento con Tagadà su La7, Ghisleri spiega che la crisi in Medio Oriente fa ancora più paura della guerra in Ucraina perché gli italiani la vedono più vicina. Sondaggi alla mano, il 40 per cento degli italiani non sa prendere una posizione su "questo conflitto perché non si ritiene sufficientemente informato in materia". Il 35, invece, "sta con israeliana ed è rimasto impressionato e scioccato da tutto quello che è accaduto". C'è però una piccola fetta che patteggia anche con la Palestina (un italiano su quattro) e con Hamas (2,5).

"Questo - tira le somme - vuol dire che coloro che si sentono informati hanno perfettamente idea della questione e non confondono tutti i palestinesi con Hamas". Anche se "la questione palestinese in questi anni è stata dimenticata, la striscia di Gaza non si sa bene come sia organizzata e c'è una grande disinformazione nel merito, quindi è difficilissimo prendere le parti". Una cosa però è certa: "Quello che gli italiani possono fare è semplicemente guardare verso il Medio Oriente e comprendere che c'è il pericolo di una guerra molto più ampia rispetto a quello che poteva significare la guerra di Kiev".

Il motivo? L'invasione russa viene vista come "una guerra economica" che ha ripercussioni "sull'aumento del prezzo del petrolio, delle materie prime, del grano". Quella tra Israele e Hamas è un conflitto che fa temere il peggio in fatto di sicurezza: "Il 66 per cento degli italiani temono che i terroristi arrivino nei barconi. Gli italiani son spaventati dal killer solitario e dall'immigrazione". Esattamente come preannunciato da Meloni.

