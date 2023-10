Giambruno, Alessandra Ghisleri su Meloni: "Perché crescerà il consenso"

22 ottobre 2023 a

"La premier Giorgia Meloni esce rafforzata da come ha gestito la separazione con il suo compagno Andrea Giambruno". La sentenza è di Alessandra Ghisleri, di Euromedia Research, che in una intervista a Repubblica sottolinea come la premier abbia "mostrato di saper tutelare la sua figura istituzionale e di essere risoluta in questo".

Il riferimento, ovviamente, è alla scelta della presidente del Consiglio venerdì mattina di annunciare sui social la fine della sua relazione decennale con il giornalista di Mediaset, dopo che nelle due sere precedenti Striscia la notizia, su Canale 5, aveva mandato in onda altrettanti servizi con degli imbarazzanti fuorionda di Giambruno nello studio del programma che conduce su Rete 4, Diario del giorno. Al momento, il suo futuro a Mediaset è incerto.

"Faremo le rilevazioni nella prossima settimana e quindi non sappiamo ora se crescono le intenzioni di voto per Fratelli d'Italia - premette la Ghisleri -. Ma la premier Giorgia Meloni esce rafforzata". La premier "ha detto che era una storia già conclusa da tempo. Ha raccontato cosa stava accadendo con l'aplomb richiesto a una figura istituzionale quale lei è".

Una mossa apprezzata dalla Ghisleri è l'aver "posto un freno a ulteriori gossip e soprattutto a parole fuori posto e situazioni ambigue. Questo è quanto si percepisce dall'esterno. Ovviamente nessuno può conoscere il sentimento doloroso che accompagna le storie che finiscono quando c'è di mezzo una vita, una figlia". Tuttavia, sottolinea la sondaggista, "l'idea di avere carattere è decisiva per un leader".

Sarà da valutare la capacità di spostare consenso e drenare voti verso FdI, ma nel frattempo bisogna valutare l'impatto per così dire personale: "Il comportamento e l'atteggiamento di un leader contano nel consenso. Tante sono le caratteristiche di Meloni che piacciono ai cittadini, ad esempio anche che sappia parlare più di una lingua. Caratteristiche che piacciono al di là delle convinzioni politiche di ciascuno".