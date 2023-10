Giambruno, Alessandra Ghisleri: "Giorgia Meloni più forte di prima"

21 ottobre 2023 a

Giorgia Meloni non esce bene dal caso-Andrea Giambruno? Balle, il premier ne è uscito benissimo. A spiegarlo è Alessandra Ghisleri. La sondaggista ha misurato le reazioni degli italiani e quello che emerge è un plauso unanime: Meloni è riuscita a gestire la vicenda dei fuorionda del conduttore del Diario del giorno nel migliore dei modi.

La vicenda privata - spiega la direttrice di Euromedia Research in onda a Coffee Break - è sotto i riflettori "anche perché il suo compagno è un personaggio pubblico e lei è la nostra prima presidente del Consiglio donna". Eppure il post con cui il premier ha ufficializzato la separazione e lanciato una frecciata a "tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa", ha premiato Meloni. La leader di Fratelli d'Italia - prosegue nella puntata di sabato 21 ottobre su La7 - ha dato prova "non solo della forza di dire basta, ma ha dimostrato agli italiani che sa dire no anche su sentimenti forti".

Questo significa che quanto accaduto "non è assolutamente un indebolimento". La premier, ribadisce Ghisleri, "è una donna che ha saputo dire no". E come la sondaggista, sono in tanti a pensare che la vicenda, seppur scomoda, non inciderà sul consenso del presidente del Consiglio. Anzi. Tra questi c'è Tommaso Cerno, convinto che con le sue parole Meloni abbia marcato le differenze con la dem Debora Serracchiani: una donna non sta sempre un passo indietro agli uomini.