Antonio Scurati a caccia degli eredi di Mussolini: il libro rivela l'ossessione

Antonio Scurati, l'autore di M, su Benito Mussolini, dopo la trilogia, esce con il quarto volume, la "caccia al fascismo di oggi, a tutte le innumerevoli maschere che può assumere M. nella contemporaneità (i papabili sostanzialmente coprono lo spettro di tutti coloro che non la pensano politicamente come Scurati)", scrive Giovanni Sallusti in un articolo su Libero. Il nuovo libro edito da Bompiani si intitola “Fascismo e populismo Mussolini oggi”, annovera tra gli eredi del Duce, Giorgia Meloni e tutti “i populisti europei e americani” come Orban, Donald Trump, l’argentino Javier Milei e il francese Jean-Luc Mélenchon.

