Generale Tricarico, odio contro Israele al corteo: "Sono dei decerebrati, ignoranti"

05 novembre 2023 a

a

a

La consueta sfilata dell'odio contro Israele, quella a cui abbiamo assistito ieri, sabato 4 novembre, con i cortei pro-Palestina che si sono tenuti a Roma e Milano. Slogan contro Tel Aviv, bandiere di Israele bruciate, addirittura inni e cartelli pro-Hamas. Immagini difficili, difficilissime da digerire.

E di queste manifestazioni, in serata, se ne parlava a Stasera Italia, il programma di approfondimento in onda su Rete 4, dove ospite in studio c'era il generale Leonardo Tricarico. "Ho guardato questi cortei. È un paradosso, ma abbiamo scordato cos'erano questi cortei fino a qualche anno fa, quando le infiltrazioni erano la regola. Io abitavo a via Cavour: dovevo nascondere la casa altrimenti la avrebbero distrutta. Erano delle cavallette, parlo dei centri sociali e altri gruppi: la violenza era la cifra di questi cortei", premette marcando la differenza tra le piazze di oggi e di qualche anno fa.

Video su questo argomento La manifestante pro-Palestina contro Salvini e governo: "Complici del genocidio"

"Oggi - riprende - per una causa di spessore volendo anche maggiore vediamo che fortunatamente la violenza non c'è. Però l'infiltrazione di carattere ideologico c'è: attecchisce su decerebrati come quello che ha strappato la bandiera di Israele, gente fondamentalmente ignorante", conclude il generale Tricarico picchiando durissimo.