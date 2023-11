Antonio Padellaro perde le staffe: "Pazzoidi, Israele se ne liberi"

06 novembre 2023 a

"Sganciare una bomba atomica su Gaza è un'opzione", diceva il ministro israeliano Amihai Eliyahu scatenando una vera e propria bufera. Ed è su questa che Antonio Padellaro non si risparmia. In collegamento con Tagadà nella puntata di lunedì 6 novembre su La7, la firma del Fatto Quotidiano difende il titolo apparso nell'edizione odierna. Titolo che chiaro e tondo parla di "governo di pazzi. Quello che vuole l'atomica solo sospeso".

E Padellaro rincara la dose: "Abbiamo dei fuori di testa che ovviamente vogliono farsi anche pubblicità. Il punto è un altro: questo governo di Netanyahu è stato pesantemente condizionato da questi personaggi, estremisti di partiti religiosi di cui lui aveva bisogno per formare l'esecutivo e che hanno pesato in maniera determinante in tutto quello che sta accadendo". Il giornalista, incalzato da Tiziana Panella, fa l'esempio della Cisgiordania con "l'azione dei coloni che hanno gettato benzina sul fuoco sul fatto che la maggior parte delle truppe israeliane sono state dirottate sulla Cisgiordania non proteggendo i confini di Gaza".

E ancora: "Noi abbiamo gli opposti che si tengono. È evidente che queste due forze estreme di Israele e Hamas tengono in piedi ciascuna l'altra". Da qui la conclusione: "L'unica luce in fondo al tunnel per la pace è che Hamas e i terroristi vengano messi nella situazione di non più nuocere e che Israele si liberi di questi pazzoidi, i quali sono anch'essi responsabili dell'inasprimento della situazione". E infatti le parole di Eliyahu hanno indignato anche il leader dell'opposizione in Israele, che ha definito il ministro "un irresponsabile" e ha chiesto il suo licenziamento, mai arrivato.