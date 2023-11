Rita Dalla Chiesa, "ispezione immediata a Maddaloni": il degrado al canile

10 novembre 2023 a

Rita Dalla Chiesa è sempre in prima linea per la difesa degli animali. La parlamentare di Forza Italia da tempo, soprattutto sui social, porta avanti una battaglia durissima per garantire i diritti agli animali abbandonati. E così su Twitter pubblica spesso segnalazioni di maltrattamenti e soprattutto fa da volano per le richieste di adozione. Un'attenzione costante su questo fronte che ha maturato un grande seguito sui social e in tanti si rivolgono proprio a Rita Dalla Chiesa per segnalare situazioni di degrado che riguardano i nostri amici a quattro zampe. E in diverse occasioni Rita Dalla Chiesa ha chiesto l'intervento delle istituzioni e soprattutto delle autorità per cercare di cambiare le cose o salvare tanti animali da un destino infame.

E così nelle ultime ore è partito un appello da parte della parlamentare azzurra che riguarda un canile di Maddaloni: "Ho saputo che a Maddaloni (Caserta) c’è’ un canile con 1200 anime.Il cibo viene messo nelle celle in un’unica ciotola ,quindi mangiano solo i più’ forti e i più’ deboli, cuccioli o anziani, o muoiono di fame o muoiono sbranati dagli altri. Chiedo ispezione immediata".

Un appello che ha subito ricevuto la condivisione da parte dei follower della Dalla Chiesa e ora a quanto pare, molto probabilmente, qualcuno interverrà per sistemare la situazione. Inoltre, va ricordato, che Rita Dalla Chiesa è intervenuta anche sulla presenza di alcuni elefanti per le strade di Afragola. Gli animali apparterrebbero a un circo presente in città: "Richiesta di ispezione immediata", ha tuonato la parlamentare di Forza Italia.