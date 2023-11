Generale Mori e colonnello De Donno: "L'indagine insabbiata che cambia la storia"

13 novembre 2023 a

Il generale Mario Mori e il colonnello Giuseppe De Donno, intervistati da Daniele Capezzone su Libero, parlano del loro sconvolgente libro “La verità sul dossier mafia-appalti”, in uscita domani. "Il dossier mafia-appalti rivelava i rapporti fra boss e grandi imprese: le stragi bloccarono l’inchiesta", hanno rivelato i due, assolti in via definitiva dall'accusa di avere "trattato" con la mafia con l'intenzione di porre fine alle stragi in cambio di favori concessi ai boss.

