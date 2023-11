Stasera Italia, Cruciani: "Lo scherzo telefonico a Meloni? Un fallimento"

01 novembre 2023 a

a

a

"Gli scherzi vanno fatti, va benissimo, sono stati bravissimi... Però non hanno raggiunto l'obiettivo": Giuseppe Cruciani, in collegamento con Nicola Porro a Stasera Italia su Rete 4, ha commentato così lo scherzo telefonico fatto a Giorgia Meloni da due comici russi, che si sono finti il presidente della commissione dell'Unione africana in un colloquio telefonico. Il conduttore de La Zanzara ha posto l'accento sul fatto che la premier non si sia mai tradita nel corso della telefonata. Anzi, non ha fatto altro che ribadire ciò che sostiene sempre anche in pubblico su più temi.

"L'obiettivo era chiaramente quello di far dire uno sfondone alla Meloni - ha proseguito il giornalista - perché magari mentre parli con un leader africano puoi dire una cosa che non dici in pubblico no? Tipo: 'Non ne possiamo più di Zelensky' oppure 'basta con Zelensky che chiede troppi armi' eccetera. Da questo punto di vista lo scherzo non è riuscito, è stato un fallimento, perché la Meloni sostanzialmente ha detto le cose che dice in pubblico".

Il ragionamento di Cruciani smentisce così le ricostruzioni della sinistra, secondo cui invece il governo avrebbe fatto una figuraccia. Giuseppe Conte, per esempio, nelle scorse ore ha commentato: "Meloni ha parlato della nostra politica estera e di altri dossier delicati con due comici russi. Sono emersi fatti molto gravi".