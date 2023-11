Ultima Generazione, chi chiamano in tribunale come testimone

15 novembre 2023 a

Tomaso Montanari atteso in tribunale a Firenze. Il rettore dell'Università per stranieri di Siena è chiamato a testimoniare a favore di Ultima Generazione. Giovedì mattina infatti si terrà la prima udienza per due attivisti che a luglio 2022 si incollarono alla vetrata di protezione della Primavera di Botticelli agli Uffizi per inscenare una protesta ambientalista. A detta degli ambientalisti, gli imputati hanno usato "l'arte per trasmettere un messaggio d'allarme: stiamo andando verso un collasso eco-climatico e sociale" e "per questo rischiano cinque anni di carcere".

Domani - si legge in una nota - "Beatrice e Simone saranno accompagnati da un presidio di solidarietà alla prima udienza di comparizione predibattimentale. I capi di imputazioni previsti sono manifestazione non-preavvisata, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale". Ecco allora che, incuranti del boomerang, Ultima Generazione chiama Montanari: "A sostegno della loro azione verrà chiamato a testimoniare Tommaso Montanari, storico dell'arte e rettore dell'Università per stranieri di Siena".

Intanto non manca la solita polemica, con uno degli attivisti sotto accusa che se la prende con le istituzioni: "Starei facendo un sacco di cose in questo momento se lo Stato non mi vedesse come una cosa sola: un criminale. Mettere in galera qualcuno per pochi grammi di colla significa buttare nel cesso la libertà di parola per chiunque". Parola sì, ma non la libertà di rovinare i monumenti italiani. Proprio come è accaduto all'Arco della Pace di Milano, dove alcuni manifestanti hanno gettato vernice rosa, scatenando la reazione dei residenti.