Fedez-La Russa, è rissa: "Non capisco la sua presenza", "Omuncolo"

Scontro tra Fedez e Romano La Russa. Sullo sfondo l'evento "Villaggio del donatore", promosso dalla Fondazione Fedez insieme a Avis, Fratres, Croce Rossa e altre associazioni e organizzato in piazza Duomo a Milano con l'obiettivo di far conoscere la realtà della donazione di sangue e coinvolgere soprattutto i giovani. A intervenire questa mattina è stato anche il rapper: "Senza i donatori non sarei qui - ha spiegato il cantante - Ho vissuto sulla mia pelle quanto sia importante avere in reparto delle sacche di sangue a disposizione. E faccio mea culpa di esserci arrivato tardi a capirne l’importanza. Prima l’ho dovuto vivere".

Fedez poi ha voluto lanciare un messaggio: "È un gesto semplice, che aiuta a salvare delle vite e farà del bene anche a voi stessi". La polemica è nata dopo. Tra i presenti in piazza anche l’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa (fratello del presidente del Senato, Ignazio) e l’assessora alla Famiglia Elena Lucchini. Quando La Russa ha cominciato a parlare, Fedez si è allontanato. E a chi gli ha chiesto il motivo avrebbe spiegato: "Questa cosa l'abbiamo organizzata la fondazione Fedez con Avis, Fratres, e il comune di Milano. Io il signor La Russa non l'ho mai visto coinvolto e nemmeno la signora che ha detto che stava pensando di organizzare un evento". La cosa ha fatto infuriare l'assessore: "Se non è un caso, questo conferma che è un piccolo uomo. È meritevole quello che ha fatto e ringrazio in qualche modo anche lui, ma ha dimostrato di non avere rispetto per i presidenti delle altre associazioni, mentre loro parlavano ha pensato bene di andare a fare le foto coi propri fan, cosa legittima".

Nel pomeriggio, la controreplica di Fedez su X: "Vieni a fare il comizio ad un evento benefico a cui non hai lavorato 1 minuto nemmeno per sbaglio giusto per attestarti meriti che non hai e per fare 10 minuti di propaganda per poi andartene di fretta perché hai altro da fare", ha scritto il rapper. Che infine ha chiosato: "Ha ragione La Russa sono piccolo di fronte a questi grandi politicanti. Ciao Romano, un saluto (non romano)".