Morgan, "vaffa" ad Ambra: il video dietro le quinte ad X Factor

"Cacciate Morgan". Diluvio di reazioni sui social in seguito a un video girato da un telespettatore di X Factor negli studi di Sky e pubblicano su X, l'ex Twitter. Il fondatore dei Bluvertigo, uno dei quattro giudici del talent musicale, litiga pesantemente con la collega Ambra Angiolini al culmine di settimane ricche di polemiche e tensioni.



Sul palco c'è la conduttrice Francesca Michielin, la trasmissione sta andando avanti ma al tavolo dei giudici Morgan e Ambra continuano a parlarsi addosso, incuranti delle telecamere accese. E dei telefonini in mano ai presenti in platea. Uno di loro, alle spalle, riprende il momento e immortala il crescendo inarrestabile dell'alterco, fino al momento del plateale "vaffa" di Morgan ad Ambra. Il cantautore monzese si alza di scatto e lascia lo studio, con la Angiolini esterrefatta che si gira verso gli autori.

Morgan ha sì concluso la trasmissione, ma la serata potrebbe essere gravida di conseguenze. In diretta ha battibeccato pesantemente ancora una volta con Dargen D'Amico sul tema Annalisa, che peraltro giovedì sera si è esibita live sul palco. "Grazie a Dio non sono Morgan - le parole di Dargen -. Posso accettare qualsiasi tipo di esibizione anche quella di Annalisa, Arisa... Perché io rispetto i musicisti. Tu dovresti insegnare il rispetto ai tuoi ragazzi. Io apprezzo gli artisti, non mi ergo a capo di 'sta verga' e vorrei che si fosse sinceri fuori e dentro di qui. Non mi dici dietro le quinte che mi sono piegato al music biz perché conosco un autore di Annalisa. Anche se non apprezzo il genere che fai, tu hai un ruolo molto importante ed è quello di insegnare il rispetto per la musica. Questa è l'idea che ho di un grande artista e non di un mostro della televisione". Replica secca: "Io rispetto te come persona così come rispetto chi sceglie di fare il musicista. Quelli che fanno musica solo per chi vuole andare in classifica, no. Il music biz è fatto di persone squallide".

Quindi la battutaccia a Fedez: "Vuoi farmi da psicologo? Non sei in grado, sei troppo depresso", e giù fischi dal pubblico. E anche una spernacchiata alla povera Michielin:

"Ivan Graziani ti aspetta nel backstage, è con Annalisa", un riferimento alla gaffe della conduttrice una settimana fa sul grande chitarrista, morto nel 1997. Nessuno ride.

Alla fine della puntata, ecco lo sfogo complottista sui social: "La parola giusta credo sia 'umiliazione'. C'è molta gente che gode nell'umiliarmi. Ad esempio la messinscena degli Astromare era umiliante nei loro confronti. Così come la messinscena dei Sickteens. In relazione ai colossal a cui sono stato costretto ad assistere sentendo me e i miei ragazzi UMILIATI. Senza contare l'umiliazione dell'ospitata Annalisa. Senza contare l'umiliazione di non aver potuto scegliere i brani per la giostra e rigorosamente non poter attingere dalle assegnazioni quando invece tutti gli altri hanno avuto questa libertà. Che schifo".

"lo non accetto l'umiliazione perché sono bravo mi impegno e conosco la musica - conclude Morgan -. È l'unico mezzo che hanno quelli che non sanno combattere lealmente perché non hanno le competenze, solo colpi bassi. E poi una volta ESASPERATO ED UMILIATO non posso manco fare una battutina? Ma siete totalmente fuori o siete dei bot?". Parole, dure, che hanno raccolto altre critiche dai telespettatori che ora chiedono la cacciata del giudice, considerato irrispettoso nei confronti dei colleghi, degli ospiti e degli stessi concorrenti in gara. Una mina vagante che rischia seriamente di esplodere.