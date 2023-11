Claudia Fusani deraglia sul patriarcato: "Lei non ha capito nulla!"

22 novembre 2023 a

a

a

"Il problema è che nella nostra società, negli ultimi decenni, c'è stata una sistematica distruzione del ruolo della famiglia e in particolare del ruolo dei genitori, che hanno perso la loro funzione sociale, e questo ha determinato tutta una serie di conseguenze drammatiche": Francesco Giubilei, presidente del movimento di idee “Nazione Futura”, lo ha detto in collegamento con Omnibus su La7, riferendosi al caso di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. A interromperlo subito però ci ha pensato un'altra ospite della trasmissione, Claudia Fusani, che lo ha attaccato dicendo: "Giubilei, non lo sanno fare, non hanno gli strumenti, lo vuole capire o no? Non lo hanno insegnato neanche a loro".

"I genitori purtroppo oggi sono stati delegittimati - ha continuato Giubilei - fanno il ruolo dell'amico, del confidente. Un altro aspetto che poi è importante sottolineare è che il dibattito scaturito dalla tragica uccisione di Giulia e che ha messo tutti gli uomini sul banco degli imputati rischia di essere controproducente. Noi stiamo assistendo in questi giorni a una polarizzazione su un tema che non dovrebbe essere politicizzato o ideologizzato, quello del contrasto alla violenza sulle donne. C'è un colpevole che ha un nome e un cognome, Filippo Turetta, che è un assassino e che deve pagare per quello che ha fatto, però stiamo attenti a non fare dibattiti sul tema del patriarcato, sul tema della cultura machista, su tutte queste tematiche che nulla c'entrano con questo omicidio".

Lo scontro tra Giubilei e Fusani a Omnibus

Queste parole, però, hanno fatto saltare dalla sedia la giornalista, che lo ha nuovamente interrotto: "Ma non hai capito nulla, Giubilei! Il patriarcato c’è in questo Paese purtroppo! Parliamone, loro negano anche soltanto di doverne parlare". "Il patriarcato con questa vicenda non c’entra nulla - ha insistito Giubilei -. Turetta non è cresciuto in una famiglia o in una società patriarcale. Il patriarcato è presente per esempio nelle civiltà islamiche, in altri Paesi, in questo caso non c'entra nulla".