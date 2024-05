Meteo il ciclone Normanno si abbatte sull'Italia: dove colpiscono i nubifragi

08 maggio 2024 a

a

a

La lunga corsa del ciclone partito dalla Normandia e diretto in Russia porterà altra pioggia sull'Italia, in particolare al Sud, con fenomeni intensi attesi soprattutto in Sicilia. Questa bassa pressione, spiega Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, scivolata negli ultimi du giorni verso l'Italia centro settentrionale, sta attraversando ora il Canale di Sardegna per portarsi sulle estreme regioni meridionali. Nelle prossime ore, anticipa Tedici, sono attese piogge moderate a tratti forti sulla Sicilia, localmente anche sul resto del Sud. Ombrelli aperti anche sul Lazio meridionale e sul medio versante adriatico. Qualche rovescio, infine, non sarà da escludere sul Nord-Est, in particolare a ridosso dei rilievi alpini. Le temperature caleranno in modo sensibile al Sud, mentre aumenteranno, altrettanto sensibilmente, al Nord; una via di mezzo al Centro.

Nel weekend, sostiene il meterologo, il Ciclone Normanno raggiungerà la Turchia per poi scaricare la propria potenza in fatto di piogge sulla Russia meridionale e sull'area caucasica: un lungo viaggio che, dopo aver colpito l'Italia, si concluderà dunque sulle steppe russe con il probabile assorbimento del ciclone da parte di una lunga saccatura polare estesa dal Mar Bianco fino agli Urali. Dopo una settimana di maltempo sparso, il fine settimana sarà dunque soleggiato e caldo quasi ovunque. Per la Festa della Mamma, domenica 12 maggio, ci sono dunque buone previsioni.