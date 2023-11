Filippo Turetta, Vittorio Feltri: "Imb*** puro, quando ha tentato la fuga..."

24 novembre 2023 a

"L'umanità fa schifo, lo sappiamo": Vittorio Feltri lo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7, riferendosi all'uccisione di Giulia Cecchettin da parte dell'ex fidanzato Filippo Turetta, arrestato dopo un tentativo di fuga in Germania. Il 22enne rientrerà in Italia domani, sabato 25 novembre. "Ho letto tutto ciò che riguarda il caso di Giulia Cecchettin - ha proseguito il fondatore di Libero - e mi sono convinto di aver letto la biografia di un imbecille".

Secondo Feltri, molte cose non tornano in questa storia e soprattutto nel comportamento di Filippo Turetta: "La sua imbecillità non è stata solo quella di uccidere una ragazza disponibile con lui e che cercava di evitare che si facesse del male, ma addirittura quando ha tentato la fuga con 200 euro in tasca e una macchinetta con poco carburante, cosa pensava di fare? Dove pensava di andare? Anche nel suo rapporto con la ragazza era un imbecille puro, basta leggere quello che lui diceva". Il riferimento del giornalista è a un audio mandato da Giulia alle amiche poco tempo fa, prima della sua tragica morte. Un audio in cui la ragazza si confidava dicendo di voler tagliare i rapporti con Filippo e rivelando di avere paura di farlo perché lui minacciava di ammazzarsi in caso di rottura.

Vittorio Feltri, poi, ha voluto porre l'accento su un dato in particolare: "Continuiamo a dire che il fenomeno dei femminicidi è uno schifo italiano, ma se andiamo a vedere le statistiche scopriamo che l'Italia e la Grecia sono i due paesi che hanno minori casi".