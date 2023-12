Elly Schlein, la frase che nessuno poteva immaginare: "Bella! Ho anche le te*** più grosse"

02 dicembre 2023 a

Elly Schlein ironica. Impegnata in una passeggiata tra i vicoli del centro antico e a San Gregorio Armeno, la celebre strada dei presepi, la leader del Pd si è lasciata andare a qualche battuta. L'occasione? L'iniziativa 'CasaCorriere', a Palazzo Reale. "Sono rimasta entusiasta della preparazione, della competenza e della passione degli artigiani di queste botteghe storiche - ha premesso - che ci hanno raccontato come sia importante anche tramandare alle nuove generazioni questo mestiere". E, dopo aver ricevuto dall'artigiano Genny Di Virgilio una statuina che la rappresenta, la segretaria ha ammesso: "Che bella, ho anche più te**". E poi, tornando seria, si è soffermata sul progetto di aprire una scuola per maestri presepiali.

"Mi sembra importante - ha detto - non possiamo perdere queste competenze e saperi, che sono anche un fattore di attrazione e un modo per dare lavoro di qualità a questo territorio". Non sono mancate neanche le critiche al governo. Al centro la sanità pubblica: "Qui a Napoli passeggiando per San Gregorio Armeno capita di incontrare persone che si lamentano della sanità. Mi accade in tante Regioni, perché è un dramma che stanno vivendo nel momento in cui questo governo, da quando si è insediato, taglia sulla sanità pubblica".

Successivamente Schlein ha visitato il centro storico di Napoli e poi raggiunto una pizzeria a pochi passi da piazza Municipio, dove ha mangiato una pizza con il sindaco Gaetano Manfredi, il deputato Marco Sarracino, il segretario metropolitano del Pd metropolitano Giuseppe Annunziata, il capogruppo del Pd in Consiglio comunale Gennaro Acampora e Sandro Ruotolo, componente della segreteria nazionale del partito.