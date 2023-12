Oliviero Toscani su Elly Schlein: "Troppo intelligente per la media degli italiani"

01 dicembre 2023 a

Gli elettori di centrosinistra preferirebbero Maurizio Landini al posto di Elly Schlein. E il motivo, secondo Oliviero Toscani, è semplice: "La Schlein non è stata ancora capita perché è troppo intelligente per la media degli italiani - ha detto il fotografo all'Adnkronos -. In Italia funzionano i tromboni. La Schlein è molto sottovalutata perché essendo troppo intelligente è difficile da gestire. Troppo fine, troppo civile, non dice parolacce, è educata".

Il sondaggio da cui è emerso questo risultato è stato condotto da Emg/Adnkronos: per il 48% degli elettori di centrosinistra il segretario della Cgil potrebbe essere il possibile leader dei dem. Poi, alla domanda "Tra Landini, Conte e Schlein chi vorrebbe come leader della sinistra?", il 32% sceglie Landini, il 30% Conte e il 20% Schlein. Quest'ultima, insomma, a ormai dieci mesi dalla sua incoronazione al Nazareno, non è ancora riuscita conquistare il cuore del suo elettorato di riferimento.

Risultati assurdi secondo Toscani, che ha aggiunto: "Se fossi una donna, sarei fiera di avere una rappresentante così, una donna vera. Landini è un bravissimo sindacalista e secondo me potrebbe partecipare con la Schlein a formare una sinistra intelligente". Giudizio non positivo, invece, sul leader grillino: "È uno di cui non ci si può fidare".