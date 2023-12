Bruno Vespa smentisce Matteo Renzi: "Nessuno è così scemo"

03 dicembre 2023 a

"Non c'è nessuna intenzione di spaccare la maggioranza, nessuno è così scemo". Bruno Vespa ridimensiona Matteo Renzi, che sostiene che le parole di Matteo Salvini siano un chiaro avvertimento agli alleati. Ospiti entrambi di Stasera Italia nella puntata di domenica 3 dicembre su Rete 4, il giornalista e il leader di Italia Viva commentano l'appello del leader leghista alla manifestazione "Free Europe" a Firenze. Il ministro ha premesso che non è "in discussione" la tenuta del governo di centrodestra, "ma dico agli alleati che sarebbe un errore fatale dividere il centrodestra in Europa". Parole che hanno subito scatenato Renzi: "La Meloni sull'Europa che idea ha? Ha cambiato idea su tutto. La sintesi? Tutto quello su cui ha fatto campagna elettorale... Poi è cambiata. E a Bruxelles questo piace. Manco Conte i giornali esteri l'hanno chiamato 'camaleonte'".

Ma Vespa non è dello stesso parere: ""Né Salvini né Tajani hanno interesse a mettere in discussione la maggioranza interna". Da qui quella che il conduttore di Porta a Porta definisce "la vera domanda", ossia "se Meloni farà la coalizione Ursula oppure no. La Von der Leyen è attaccata a Meloni come la sorella, spera nel suo appoggio".

E proprio sul premier torna a parlare Renzi. "La Meloni - prosegue - dice sempre che non farà la fine di Renzi. Se continua così non farà nemmeno l'inizio di Renzi". Il riferimento è al referendum per il premierato. A detta del leader di Italia Viva "se chiacchiera, non farà neanche le riforme. Però il referendum è una brutta bestia". E lui lo sa bene.