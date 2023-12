Covid, Bassetti sbotta: "Ignoranti! Che ragionamento è? Andate dagli sciamani"

06 dicembre 2023 a

"Sono sconcertato di sentire gente che non ci crede": Matteo Bassetti, infettivologo e direttore della Clicinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, lo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7, riferendosi a tutti quelli che non credono all'esistenza del virus che fino a qualche anno fa ha provocato non pochi morti in tutto il mondo. "Sono amareggiato, deluso - ha proseguito l'esperto - però poi a un certo punto, dopo quello che è capitato nel nostro Paese solo quattro anni fa, da cui siamo usciti grazie ai vaccini, se queste persone non riescono a comprenderlo io alzo le mani".

"Vadano dietro agli sciamani, che li curano con le pozioni magiche o che gli dicono che il Covid non è un problema", ha aggiunto Bassetti, riferendosi sempre a tutte quelle persone che negano l'esistenza del Covid. L'infettivologo, infine, ha rilanciato l'importanza e la necessità, soprattutto per anziani e fragili, di vaccinarsi contro il virus: "A quelli che mi rispondono che hanno già fatto tre dosi, dico: bè allora cosa vuol dire? Io che sono 20 anni che mi vaccino contro l'influenza cosa dovrei dire? Che ho fatto 20 dosi per l'influenza e quindi quest'anno non la faccio? Che ragionamento è? Purtroppo contro l'ignoranza è difficile combattere".

