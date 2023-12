Cazzola durissimo con l'attivista di Ultima Generazione: "Dissociati mentali, a fare in cu***!"

07 dicembre 2023 a

Oggi, giovedì 7 dicembre, è il giorno in cui si apre il processo contro gli attivisti di Ultima Generazione per uno dei vari blocchi stradali con cui perseguitano gli italiani. E della vicenda se ne occupa L'aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7.

Ospite in collegamento ecco tal Carlotta, un'attivista del gruppo che nel nome dell'ambiente protesta funestando la vita delle persone comuni. Un'esagitata: urla sin dal principio, punta il dito, espone tesi farneticanti, insulta e chi più ne ha più ne metta. "Non siamo qui a sopportare questo schifo!", grida in favor di telecamera, quando la telecamera stessa riesce a inquadrarla poiché ondeggia come se ci fosse una mareggiata.

Il punto è che ad un certo punto del dibattito, dopo che Carlotta era stata nei fatti asfaltata a turno dai tutti i presenti, ecco far capolino anche Giuliano Cazzola. Il quale non usa giri di parole. Quando gli chiedono cosa ne pensa di quelli di Ultima Generazione spara subito ad alzo zero: "Devono andare a fare in cu***! Sono dei dissociati psicologici! Andate in Cina a protestare!". L'ex depotato, insomma, modello-tsunami. Altro che mareggiata...

Parole pesanti, contro le quali eccepisce Parenzo: "Ma no... ma perché deve dire così?". "Perché lo penso - riparte Cazzola -! Rivendico il diritto di essere intollerante con gli intollerante", spara ad alzo zero mentre Carlotta continua ad agitarsi in modo grottesco, urlando nel microfono spento, puntando il ditino contro chissà chi. E insomma, caos in studio, con Parenzo che prova a riportare la calma: "Proviamo a mantenere un dibattito accettabile". Difficile, con Carlotta e Cazzola...