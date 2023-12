Giulio Tremonti inchioda il dem Ricci: "Voglio farti una domanda"

09 dicembre 2023 a

Emmanuel Macron spinge per Mario Draghi. Il presidente francese punta all'ex premier come Commissario Ue, ma lui non sarebbe interessato. "Perché - chiede Augusto Minzolini nella puntata di Stasera Italia di sabato 9 dicembre su Rete 4 - è la Francia a candidare una personalità italiana?". Immediata la replica di Giulio Tremonti. L'esponente di Fratelli d'Italia confessa "un limitato interesse a questa domanda. La guerra di Putin ha modificato l'economia, soprattutto tedesca. Per questo dobbiamo fare uno Stato europeo, dopo la guerra l'Ue deve unirsi e fare l'allargamento". Questo però deve prevedere le urne: "Bisogna avere le elezioni popolari se vuoi avere uno stato, se continuiamo in visioni come questo, torniamo alle case reali, ai palazzi, alle élite". Insomma, a quando "si ignorava il popolo. Dobbiamo votare ed eleggere chi è stato votato".

Dello stesso parere Mario Sechi che, interpellato dal conduttore se "Meloni potrebbe sostenere la candidatura di Draghi o no, risponde: "Dipende dalle condizioni dopo il voto. Pensar male ci si azzecca, non vorrei che l'operazione sia quella di bruciare Draghi". Per il direttore di Libero, infatti, "l'effetto è quello".

Ma il dibattito non finisce qui, perché all'ennesimo attacco di Matteo Ricci ai "sovranisti", l'ex ministro delle Finanze interviene: "Voglio farti una domanda: gli Eurobond sono sovranisti? Eppure li ha voluti Berlusconi". E il sindaco del Pd non può che dire: "Berlusconi non era sovranista".