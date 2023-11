Giulio Tremonti, la previsione: "Cosa accadrà a pensioni e sanità in 20 anni"

27 novembre 2023 a

a

a

Giulio Tremonti, ospite di Nicola Porro a Stasera Italia Weekend, su Rete 4, nella puntata del 26 novembre, fa una pesantissima previsione: "La mia impressione è che sia un Paese terminale se si ignorano i dati dell'invecchiamento, la società si sta scomponendo, e la violenza è un aspetto. Nel mezzogiorno, dati Istat, il numero degli occupati è uguale a quello dei pensionati", prosegue l'ex ministro dell'economia.

"Entro 20 anni non reggerà più il sistema delle pensioni e il sistema della sanità. Non ci sarà più lo Stato sociale", annuncia Giulio Tremonti, "e questo è poco importante per chi ha i soldi ma è drammatico per chi non li ha". Quello che è fondamentale è il tema dei grandi numeri... Non avere sanità o non avere pensioni è una tragedia". Quindi si chiede l'economista: "Pperché non si pone la grande questione della demografia? Abbiamo i telefonini e non abbiamo bambini e andremo a sbattere".

"Entro 20 anni non reggerà più il sistema delle pensioni e della sanità"



Giulio Tremonti a #StaseraItalia Weekend pic.twitter.com/3USvi6lCEd — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 26, 2023

Quindi, riguardo al governo di Giorgia Meloni, Giulio Tremonti conclude: "I gufi hanno sbagliato e ancora sbagliano. Il governo ha fatto bene anche se la situazione è difficile e lo è per tutti. L'Italia ha ereditato dieci anni di finanza allegra. Il Pnrr deriva dall'idea italiane degli eurobond del 2003".