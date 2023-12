Reinhold Messner, messaggio sconcertante: "Sono arrivato alla fine"

17 dicembre 2023 a

a

a

"Sono arrivato alla fine, questa è la realtà!", scrive Reinhold Messner in un post scioccante pubblicato sul suo profilo Instagram. "Me ne vado con la coscienza pulita, sapendo che sono stato una brava persona, ho dato il massimo, sono stato un padre amorevole, un buon amico e un buon fratello".

Quindi l'alpinista si mostra in una foto dove è seduto su una barca in mezzo a un lago, circondato dalle montagne e sotto un cielo nuvoloso. "Ora è il momento di vivere i miei ultimi sogni e di amare le persone che significano molto per me, ma la cosa più importante è la gratitudine", conclude Messner.

"Cigno nero, Usa fuori dalla Nato": la profezia di Rampini che stravolge tutto

Parole che hanno sconvolto i suoi fan che hanno riempito il post di commenti angosciati. Sentito dal Corriere della Sera, Messner ha volto rassicurare i suoi ammiratori. "Sto bene, sono in aeroporto che sto per prendere un volo per l’India dove mi tratterrò fino alla fine dell’anno", spiega l'alpinista, che poi chiarisce il contenuto del suo messaggio.

"Io sto arrivando alla fine e accetto questo fatto", osserva, "non chiudo gli occhi davanti ai fatti reali. Ma questo non significa che io non abbia idee e progetti, tant’è che sono in partenza per l’India per fare quello che amo fare, nella fattispecie per un progetto di studio legato alla montagna".

Quindi niente ansia, la salute tiene. "Tutto a posto, sto benissimo, ma non ho più vent’anni e neanche sessant’anni".