Federico Rampini, la profezia sul 2024: "Cigno nero, Usa fuori dalla Nato"

Federico Rampini sul Corriere prova ad avventurarsi in una profezia che riguarda l'anno che verrà, il 2024. La firma del quotidiano di via Solferino non usa giri di parole e svela al'ipotesi di un'uscita degli Stati Uniti dalla Nato. La previsione, a suo dire, sarebbe legata ad una eventuale vittoria di Donald Trump alle presidenziali del 2024. Rampini parla di "Cigno nero", ovvero di un evento raro che può verificarsi. Beh, dando un'occhiata agli ultimi sondaggi su Biden e Trump, l'ipotesi che le'ex presidente possatornare nuovamente alla Casa Bianca non è affatto remota. Ma torniamo alla Nato e alla profezia di Rampini.

Ecco qual è il suo pronostico: "Una rielezione di Trump sarebbe un “cigno nero” – evento statisticamente assai improbabile, e dalle conseguenze sconvolgenti qualora si avveri – ma in quest’epoca i cigni neri anziché essere animali rari hanno il vizio di affollare il nostro mondo". E ancora: "In Europa un tema angosciante riguarda il futuro della Nato. Tutti ne parlano, magari sommessamente, non a livello ufficiale. La Nato ha garantito la pace e la sicurezza degli europei per tre quarti di secolo. Non esisterebbe senza gli Stati Uniti, o diventerebbe una pallida caricatura. Può sopravvivere a una loro uscita? Donald Trump evocò questo dirompente abbandono in alcune occasioni durante la sua prima presidenza, soprattutto nei colloqui con i suoi collaboratori: allora questi riuscirono a dissuaderlo".

Poi aggiunge: "L’uscita dalla Nato segnerebbe una rottura clamorosa con gli ultimi 75 anni di storia. Chiuderebbe anche con tutta la politica globalista inaugurata da Franklin Delano Roosevelt quando portò l’America a intervenire nel secondo conflitto mondiale per sradicare i nazifascismi dall’Europa. Sarebbe un ritorno ad un’altra politica, che pure ebbe lunga tradizione e antenati nobili: l’isolazionismo fu dominante per lungo tempo dalla fondazione degli Stati Uniti". Bisognerà attendere il nuovo anno per capire se la profezia di Rampini troverà riscontro nella realtà.