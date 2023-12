Chiara Ferragni, Gianluigi Paragone scatenato: "Tu ce l'hai 1 milione da dare così?"

18 dicembre 2023 a

a

a

Una sorta di resa, quella di Chiara Ferragni, travolta del caso della beneficenza poco trasparente con i pandori Balocco. Dopo la maxi-multa dell'Antitrust, dopo le critiche di Giorgia Meloni da Atreju e dopo la difesa del marito Fedez, ecco che l'influencer si palesa sui social: chiede scusa, riconosce l'errore e annuncia una donazione "riparatoria" da 1 milione di euro all'ospedale Regina Margherita di Torino (pur aggiungendo che impugnerà la sentenza dell'Antitrust).

Un caso di cui si parla molto, quello della Ferragni. E se ne parla anche a Stasera Italia, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4, la puntata è quella di lunedì 18 dicembre. Ospite in collegamento ecco Gianluigi Paragone, scatenato contro l'imprenditrice digitale. "La Ferragni ha fatto una figura colossale - premette partendo in quarta -. E la ha fatta perché da una parte c'è un'inchiesta, dall'altra perché c'è il suo mondo che le è girato contro".

"Struccata e sciatta, un mondo marcio!": chi massacra Chiara Ferragni dopo il video di scuse

E ancora: "Io sono nelle Marche, una regione fortemente industriale e che ha conosciuto anche una crisi. Ecco, però vi dico una cosa: parlo un attimo con gli imprenditori e mi chiedono come faccia una signora che non si è capito come possa essere un'imprenditrice, ecco come fa a tirare fuori un milione così per giustificare l'errore che ha commesso. Il mondo reale è quello delle imprese, poi c'è quello della vanità e dei like".

Poi, rivolgendosi a Porro: "Io sono molto ancorato al mondo dei capannoni, dei cumenda, delle imprese, di chi si fa un mazzo così per andare sui mercati e fare qualcosa. Ma cosa produce la Ferragni? Boh! Tu avresti un milione da dare così se fai una figura di palta? L'imprenditore normale si chiede: ma questa cosa fa nella vita? Cosa produce?", conclude uno scatenato Gianluigi Paragone.