Fabio Capello a valanga su Milan: "Questa è la cosa peggiore. Meglio non parlare"

Fabio Capello non usa giri di parole e processa la squadra Paulo Fonseca dopo la vittoria in Champions del Milan contro al Stella Rossa di Belgrado. L'ex tecnico del Milan dei trionfi in Coppa Campioni (memorabile la finalissima di Atene col Barcellona del 1994) non ha parole tenere per l'allenatore attuale del Milan. Infatti Fonseca ha di fatto ha attaccato davanti le videocamere di Sky la squadra accusando i giocatori di non dare il massimo per vincere le partite. Parole durissime che hanno fatto parecchio discutere.

E così Capello ha attaccato a testa bassa: "Hanno giocato sotto ritmo. È stata una cosa penosa da vedere, dai, diciamoci la verità. Quello che ha detto l'allenatore, che è il responsabile vero, è stato lampante. Non si può giocare senza lottare, senza correre, senza aiutarsi... La difesa tutta indietro e nessuno che li aiutava. Non c'era aiuto...Il Milan ha vinto una partita, e siamo contentissimi, ma tutto il resto cancelliamolo. È meglio che parlino poco questa sera i calciatori, perché se sono convinti di queste cose qua è grave la situazione".

Infine ha aggiunto: " I giocatori adesso devono stare molto attenti, perché il pubblico è dalla parte di Fonseca. Quindi già domenica con il Genoa devono fare qualcosa di più. Non è una bella situazione. Giochi a San Siro una partita importante ed è come se giocassero un'amichevole? Deriva da questo la delusione di Fonseca. Come si fa a non avere amor proprio, a non lottare? È la cosa peggiore".

