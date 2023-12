Cassese contro Gualtieri: "Ghigliottina e lavori forzati"

19 dicembre 2023 a

"Roma ha un Comune che non esiste fondamentalmente": Sabino Cassese lo ha detto a Quarta Repubblica, in collegamento con Nicola Porro su Rete 4. Il costituzionalista, in particolare, ha sottolineato le condizioni di degrado in cui versa la città: "Vi sono rifiuti che risalgono a diverse epoche storiche, la Capitale non è amministrata e sta degradando giorno dopo giorno". Secondo lui, servirebbe un'azione forte per cercare di dare una svolta: “Neanche la ghigliottina lascio da parte, la mia proposta era completata dai lavori forzati per 10 anni per tutti i dirigenti di primo livello".

Già in una vecchia intervista al Foglio, Cassese parlava di alcune soluzioni ai problemi eterni di Roma: "Ci sono alcuni rimedi possibili. Innanzitutto, reintegrare il governatorato, come quello che Mussolini affidò a Giuseppe Bottai per almeno 15 anni...". E ancora: "Chiedere alla Francia di prestarci per qualche giorno uno strumento, si chiama ghigliottina e va portato in Italia per ghigliottinare Gualtieri", aveva detto in riferimento al sindaco della Capitale, esponente del Partito democratico.

"Ghigliottina per Gualtieri, chi mettiamo al suo posto": Sabino Cassese affonda il Pd

A parlare dei problemi di Roma è stata anche un'altra ospite del talk di Rete 4, la deputata leghista Simonetta Matone, che ha detto: "Una città va giudicata dai cittadini, i problemi sono la non gestione del ciclo dei rifiuti e i trasporti".