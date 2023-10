Iolanda Apostolico, Sabino Cassese: "Cosa prevede la Costituzione"

07 ottobre 2023 a

"A decidere sarà la corte di Cassazione, ma quella decisione è veramente corretta?": a insinuare il dubbio sul respingimento del trattenimento di tre migranti da parte della giudice Iolanda Apostolico è Sabino Cassese a L'Aria che tira su La7. Intervistato da David Parenzo, il costituzionalista ha spiegato che la decisione della magistrata è tecnicamente sbagliata perché c’è una direttiva comunitaria. “Se ne può discutere e se ne può criticare”, ha sottolineato.

Cassese, poi, ha commentato anche la scelta della giudice di partecipare alla manifestazione del 2018 contro il governo e contro Salvini: “La Costituzione prevede che la legge può stabilire il divieto di iscrizione a partiti politici per i magistrati. La neutralità comporta che vi sia un distacco dagli interessi dei partiti politici. Quindi sarebbe bene che i magistrati fossero imparziali e neutrali e che quindi non partecipassero a delle riunioni pubbliche”. E ancora: “Un magistrato che partecipa in maniera così evidente ad una manifestazione di parte dovrebbe avere almeno l’obbligo di astenersi dal decidere su questioni che riguardano lo stesso tipo di conflitto. Io penso che il magistrato abbia fatto male".

Parlando della categoria dei giudici in generale, il costituzionalista ha detto: "Sono gli unici titolari di un potere che nessun’altra parte dello Stato ha: privare le persone della libertà. Vogliamo essere affidati a persone che manifestano la propria imparzialità astenendosi dal partecipare a manifestazioni, proteste o iscriversi a partiti. Altrimenti abbiamo l’impressione di non essere trattati in modo eguale”.