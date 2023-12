Bandecchi, "vediamo se sei il vero Babbo Natale": bonifico a sorpresa, utenti sconvolti

20 dicembre 2023 a

Una storia curiosa quella che arriva dai social. Più precisamente dal profilo Instagram del sindaco di Terni Stefano Bandecchi. Quest'ultimo, infatti, ha pubblicato una sua foto col cappello di Babbo Natale scrivendo a corredo: "Avvistato il vero Babbo Natale". Sotto al post, allora, è comparso il commento ironico di un utente, che ha scritto: "Vediamo se sei il vero Babbo Natale", fornendo anche il suo codice Iban e il suo nome per intero. Un modo simpatico di farsi notare che stranamente ha funzionato. Bandecchi non solo ha notato il suo follower ma ha anche voluto fare qualcosa in più.

Poco dopo, infatti, sempre sul suo profilo Instagram, Bandecchi ha pubblicato la prova della sua generosità, ovvero lo screenshot del versamento effettuato all'utente, un bonifico da 500 euro. La causale? "Buon Natale". Il sindaco, insomma, ha voluto esaudire il desiderio del suo follower, in piena sintonia con il clima natalizio tipico dell'ultimo mese dell'anno. Il destinatario del bonifico ha poi voluto, sempre tramite social, ringraziare il sindaco con un video in cui dice: "Voglio ringraziare Stefano Bandecchi per il suo gesto di cuore fatto nei confronti di una persona sconosciuta che lo seguiva sui social". Intanto, dopo quanto accaduto, sotto al post del primo cittadino sembrano essersi moltiplicate le richieste degli utenti per ricevere altri doni di Natale.