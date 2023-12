Chiara Ferragni, cosa spunta sull'etichetta del pandoro: il dettaglio che cambia tutto?

22 dicembre 2023 a

"Chiara Ferragni e Balocco sostengono l'Ospedale Regina Margherita di Torino, finanziando l'acquisto di un nuovo macchinario che permetterà di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing", si legge sull'etichetta dell'ormai noto pandoro Pink Christmas di Balocco griffato Chiara Ferragni, per il quale la Procura di Milano ha aperto una inchiesta e per il quale la influencer è stata multata dall'Antitrust con una sanzione di oltre un milione di euro.

La Ferragni è stata subito messa alla gogna sui social e sicuramente la giustizia - e non i giustizieri - farà il suo corso. Ma la domanda che si legge sulla pagina Twitter di Mariano Cervone è legittima: "Scusate, ma dov'è che sta scritto 'per ogni pandoro acquistato' o cose simili?", si legge. "In lingua italiana significa che il Pandoro Balocco rientra in un progetto (più ampio) sostenuto anche da Chiara Ferragni per l'ospedale. Ma non c'è correlazione diretta tra la vendita e la donazione".

