Chiara Ferragni, Nicola Porro: "Un dramma, non esce più dal suo corpo"

22 dicembre 2023 a

a

a

Chiara Ferragni, "dopo aver fatto una truffa 'etica', non finanziaria, non riesce più a uscire dal suo corpo". E sia l'influencer travolta dallo scandalo del pandaro Balocco, sia Aboubakar Soumahoro, attacca Nicola Porro, sul suo blog e prima ancora ospite di Mario Giordano a Fuori dal coro, su Rete 4, "continuano a truffarci anche quando vengono beccati con le mani nella marmellata".

"Quando Chiara Ferragni dona un milione di euro all’ospedale Regina Margherita di Torino è semplicemente un modo per poter continuare a fare del business. Il suo business. Che è quello di una donna che deve essere associata a dei prodotti da vendere", spiega il giornalista e conduttore di Stasera Italia.

Chiara Ferragni, il dramma riguarda tutta la famiglia: dolorose indiscrezioni

"Io la capisco perfettamente", prosegue Porro. "Voi pensate che una azienda italiana nei prossimi sei mesi si rivolgerà a Chiara Ferragni per farle fare da sponsor? Per questo Ferragni, così come Soumahoro, non possono mai uscire da questo corpo che si sono scelti. Lui non esce dai suoi stivali, e deve piangere. Lei non può uscire dal suo corpo e fa un video con indosso un golf fichissimo", ironizza il giornalista.

"La verità su quel milione di euro": Ferragni, Silvia Sardone zittisce la piddina De Marchi | Video

E poi, conclude Porro, "c’è la questione delle aziende, loro sì che sono vittime degli influencer. Io ho conosciuto il signor Balocco che era una persona stupenda a capo di una impresa favolosa. Ma le società devono stare attente: quando fanno beneficenza conviene che non confondano la parte commerciale con quella caritatevole". Chi ha orecchie per intendere...