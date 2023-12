Natale, lo sfogo (politico) di Matteo Bassetti: "Si festeggia la nascita di Gesù, punto!"

26 dicembre 2023 a

a

a

Basta censurare la parola "Natale". A passare all'attacco è Matteo Bassetti. Il direttore del reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova ha aperto il fuoco su Facebook. Destinatario? Il politicamente corretto tanto amato dalla sinistra. "Chi augura Buone feste anziché dire chiaramente Buon Natale non rispetta le tradizioni cattoliche di cui tutti noi italiani dovremmo essere orgogliosi. Che piaccia o no, a Natale si festeggia la nascita di Gesù Cristo. Punto!!". Un messaggio che arriva dopo l'ennesimo "buone feste" evidentemente indigesto al virologo genovese. Parole che sembrano anche una sorta di "atto politico", quelle di Bassetti, su cui ormai da anni si rincorrono voci su possibili candidature (lui stesso ammise che l'idea di un'avventura politica potrebbe stuzzicarlo).

E insomma anche quest'anno per Bassetti è stato un Natale all'insegna della tradizione. Sempre sulla propria pagina Facebook, Bassetti ha pubblicato altri due post, uno con una foto di famiglia e un altro al momento della colazione natalizia. "Sommerso dai dolci!! Panettone, pandoro o pandolce genovese? Scelta difficile per una dolce colazione di Natale!! Anche a 53 anni il risveglio a Natale è sempre pieno di emozioni, Fede e amore! Che sia per tutti un Buon Natale Ormai figli e nipoti crescono…farli stare tutti insieme e per lo spazio di una foto è molto impegnativo!! Buon Natale", si legge a corredo.

"Cosa sta succedendo negli ospedali": Covid e vaccino, Matteo Bassetti dritto al punto

Una festa in famiglia, senza farsi piegare dalla psicosi-Covid. Lo stesso Bassetti ha voluto rassicurare dopo gli allarmi lanciati dai colleghi: "Un milione di persone a letto mi sembra un dato in linea con quello che è sempre avvenuto anche prima del virus. Purtroppo le vacanze di Natale portano, oltre ai malanni di stagione, anche a un intensificarsi del Covid. Abbiamo avuto incremento significativo dell’influenza negli ultimi 15 giorni che incide circa per il 40%, perciò la proporzione potrebbe essere 40% influenza e 60% Covid".