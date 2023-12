Alessandro Di Battista, lo sfondone: "Dove è nato Gesù", ex grillino massacrato

27 dicembre 2023 a

Clamoroso scivolone per Alessandro Di Battista. L'ex Cinque Stelle, già noto per le sue posizioni pro-Palestina, è incappato in una gaffe. E proprio nel giorno di Natale. Un erroraccio che gli utenti del web hanno dimostrato di non voler perdonare. A dare il la, un raid di Israele su un campo profughi a Gaza. Così Dibba scrive che "il giorno in cui si festeggia la nascita di un bambino nato in Palestina più di 2000 anni fa, sempre in Palestina, l‘ennesimo bombardamento criminale israeliano ha fatto l’ennesima strage di bambini. Buon Natale a chi non si volta dall’altra parte".

Eppure gli internauti fanno notare all'ex grillino le sue lacune in storia. "La Palestina all’epoca non esisteva, la prima volta che venne chiamata così fu sotto Adriano, all’epoca era Giudea, e Gesù era ebreo. Sei riuscito a sbagliare tutto, tre su tre, complimenti!", scrive un utente correggendo il testo da cima a fondo. "La Palestina è il nome che i romani diedero alla regione oltre cento anni dopo la nascita di Gesù. Che desolazione", incalza un altro commentatore attentissimo.

Finita qui? Niente affatto: "Gesù è nato nella regione della Giudea nome cancellato dai romani che la chiamarono Syria Palestina per ragioni punitive. Un dispetto fatto dall’imperatore Adriano che la chiamo così in memoria dei Filistei (palestinesi). Acerrimi nemici degli ebrei. La Storia merita rispetto", lo stronca un altro mentre c’è anche chi opta per l’ironia: "A catechismo giocavi a Tresette, eh?".