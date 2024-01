Meloni interrompe la conferenza: "Non ce la faccio", il fuoriprogramma

04 gennaio 2024 a

Più di tre ore di conferenza stampa hanno messo a dura prova Giorgia Meloni. A un certo punto, infatti, il premier ha palesato la necessità di assentarsi per qualche secondo. "Devo andare in bagno, non so come fare, giuro vorrei farcela per altre tre domande, posso un secondo? Che devo fare, scusatemi", ha detto ai giornalisti presenti in aula. Il leader di Fratelli d'Italia ha così interrotto la conferenza per una brevissima pausa, con il portavoce Fabrizio Alfano che si è avvicinato e l'ha accompagnata fuori. Prima del suo rientro, Meloni aveva puntualizzato: "Sto a morì regà". Un fuoriprogramma inaspettato per i giornalisti.

Ma d'altronde la conferenza è stata lunga. Il presidente del Consiglio non si è sottratto alle domande, anche quelle più scomode. E così ha colto l'occasione per annunciare la sospensione di Emanuele Pozzolo. Il deputato di FdI è finito al centro della cronaca per un accadimento che deve ancora essere chiarito del tutto. Durante una festa di Capodanno, dalla sua pistola è partito un colpo che ha ferito un 31enne, anche lui presente.

"La questione - ha tuonato il premier - è che chiunque detenga un'arma ha il dovere legale e morale di custodirla con serietà e responsabilità, e per questo c'è un problema con quello che è accaduto: in ogni caso qualcuno non è stato è responsabile, e questo è chi detiene l'arma: questo per me non va bene per un italiano qualunque, per un deputato e figuriamoci per un deputato di Fratelli d'Italia. Ho chiesto che Pozzolo venga deferito alla commissione garanzia dei probiviri di Fdi e che nelle more del giudizio venga sospeso da Fdi, che è quello che posso fare sul piano statutario".