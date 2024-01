Ferragni torna a postare, tra gli sfottò

Paola Natali 05 gennaio 2024 a

Chiara Ferragni dopo lo scandalo dei pandoro della Balocco, delle uova di Pasqua vendute da Dolci Preziosi, dopo che a Roma, è stato vandalizzato il suo negozio invia del Babuino con scritte d’insulti “truffatrice”, “bandita” sulla vetrina e sull’insegna del punto vendita, torna a pubblicare sui social. Silenzio dal 18 dicembre, sul suo profilo, follower in fuga e commenti sotto il post del marito per Capodanno con critiche feroci del popolo del web che certamente, non hanno incentivato l’influencer a ricomparire. Chiara sceglie per il suo rientro la formula delle story, invece che pubblicare un post, forse anche per evitare “haters” e per calibrare il danno della sua immagine ponendo una semplice domanda: «Come state?», sottolinea poi quanto le sia mancato il suo pubblico ed aggiunge un cuore rosso.

Una foto semplice della Ferragni, maglioncino blu a collo alto, ha deciso di non osare con i colori, ha scelto una tinta classica senza fronzoli ed un’inquadratura da selfie, nulla di “posato”, con un mezzo sorriso. Subito dopo un’altra story per condividere un messaggio, questa volta solo testo: «Una cosa mi sento di dirla. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine ed hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social. Grazie a chi c’è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c’è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire..». Un rientro forse dettato anche dalla necessità di continuare a rispettare gli accordi contrattuali in atto poiché, l’inattività sulla sua pagina, certamente le ha creato un danno non indifferente per le entrate economiche.

In due settimane Chiara ha perso circa 300mila follower proprio a causa dell’operazione commerciale “Pink Christmas”. In rete dopo la story pubblicata ieri, si scatenano i commenti negativi, sulla piattaforma X il popolo del web non perdona, la criticano per essere stata superficiale. Ci sono anche gli “hater” che dicono all’influencer di ritirarsi dai social o che non hanno sentito la tua mancanza. Altri utenti sostengono che «se ha la faccia di tornare, non è perché si è pentita ma perché una squadra di persone pagate le sta spiegando come raggirarvi senza doversi umiliare troppo». In un tweet si legge: «Chiara torna sui social, per sapere come stiamo. Io bene, finché non è riapparsa», oppure :«Si scrive, mi siete mancati, si legge “devo tornare per forza, non posso aspettare o saltano altri contratti”». Sempre su X pubblicano: «Nella vita c’è sempre tempo per riflettere e ripartire, qualcuno spieghi a Chiara Ferragni che il suo non è stato un piccolo errore di valutazione da cui imparare, non è decisamente questo il caso» e poi c’è chi sottolinea in un commento: «Mi siete mancati, un messaggio rivolto ai soldi».