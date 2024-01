Zona Bianca, l'esperto avverte la Ferragni: "Cosa deve imparare"

08 gennaio 2024 a

"Chiara Ferragni ha bisogno certamente di un influencer più bravo per gestire le crisi": a dirlo il professor Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente della Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi, ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4. "A gestire il successo è stata bravissima - ha proseguito l'esperto -. E soprattutto ha bisogno di un ufficio legale molto più rigoroso e strutturato: non si gioca con la credibilità e soprattutto non lo si fa sulla beneficenza".

Secondo Maffè, "di Ferragni continueremo a parlare ancora per molto tempo perché il suo appeal sociale non è crollato. È crollato il suo appeal commerciale perché è chiaro che un brand non vuole essere associato a situazioni controverse. Io rimango garantista e finché non c'è un appello non è giusto mettere in croce nessuno. Certamente bisogna imparare a gestire la propria popolarità in maniera professionale. È stata bravissima nel costruirla, deve imparare a difenderla e a scusarsi profondamente".

Qualcosa di simile l'ha detta Matteo Flora, imprenditore e professore di gestione della crisi all’università di Pavia. L'esperto, intervistato da La Nazione, ha dato un suggerimento all'imprenditrice digitale. "Deve abbassare velocemente l’aggressività degli utenti che commentano sui suoi profili social, altrimenti l’impatto su marchio e carriera sarà alto". Secondo lui, la Ferragni ora dovrebbe solo "ammettere di aver sbagliato. Non ha compreso quello che ha fatto e, soprattutto, non ne ha afferrato le conseguenze. Scusarsi viene dopo. Non ne uscirà finché non si scuserà anche con chi non fa parte del suo pubblico".