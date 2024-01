Schlein a In Onda, Gaia Tortora: "Basita da lei, non lo comprende"

08 gennaio 2024 a

Ospite illustre a In Onda, striscia di approfondimento politico di La 7 condotta da Luca Telese e Marianna Aprile, è il segretario del Partito Democratico, Elly Schlein, che ha risposto a vari temi della puntata.

“Nel centrodestra i problemi sono tanti, vedi il fatto che Fratelli d'Italia abbia candidato il sindaco di Cagliari con una scelta di Giorgia Meloni, vedi la crisi con la Lega. Anche la destra ha molte divisioni, sono sicuramente più bravi di noi a nascondere – ha dichiarato la numero 1 dem - ma la polvere non resta sotto il tappeto a lungo e sta venendo fuori tutta insieme. Penso che sia positivo che nel nostro partito si discuta, gli altri sono partiti personali dove non c'è dibattito, c'è un capo che decide”.

Il capo del Pd ha parlato del salario minimo e risposto alla domanda sulla competizione con i 5 Stelle: “Siamo la prima forza di opposizione, sentiamo questa responsabilità, sappiamo di non essere autosufficienti, ma sul salario minimo siamo stati in grado di unire le opposizioni. Competizione con Conte? Il nostro avversario è il governo in carica”. In merito all’unità tra opposizioni, Schlein dice: "Noi sappiamo anche un'altra cosa, che non si può costruire un'alternativa a queste destre prescindendo dalla comunità democratica e dal Partito democratico, quindi insomma capiamo che stiamo andando verso le europee, dove si vota con il proporzionale, quindi ogni forza politica è portata anche a far emergere le proprie differenze che ci sono rispetto agli altri, non dimentichiamo però che abbiamo delle sfide amministrative regionali, dove sarebbe importante frenare l'ascesa di questa destra e far capire che questa destra è battibile e io ne sono convinta, lo abbiamo visto a Foggia, dove abbiamo fatto esattamente l'identico sforzo e non è che nel dibattito politico mancassero anche lì delle differenze tra noi".

C’è chi a La7, però, non ha gradito molto l’intervento del segretario del Pd, soprattutto sul tema della legge bavaglio alla stampa, con l’emendamento Costa passato alla Camera, quello cioè che vieta la pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare prima del termine dell'indagine preliminare o dell'udienza preliminare, a seconda dei casi. A non gradire è il vicedirettore dell’emittente di Urbano Cairo, Gaia Tortora, che scrive su X: “Io sono basita da come Elly Schlein non comprenda che non c'è nessuna legge bavaglio, tra l'altro l'emendamento Costa è fino a chiusura indagini. Che il Pd non abbia mai da spendere una parola sulla garanzia dei diritti di tutti indagati è insopportabile”.