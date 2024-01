Schlein spara a zero contro Meloni: "Foga di occupazione", cosa dimentica

07 gennaio 2024 a

"Su quale tema penserebbe di metterla in difficoltà?": Marianna Aprile lo ha chiesto a Elly Schlein a In Onda su La7, riferendosi al confronto televisivo che la segretaria del Pd potrebbe avere con la premier Giorgia Meloni prima delle Europee. "Purtroppo c'è l'imbarazzo della scelta", ha risposto la leader dem, ostentando una sicurezza che bisognerà vedere se sarà in grado di mantenere nel vero dibattito. Rispondendo in maniera più specifica alla domanda, poi, la segretaria ha detto che a mettere in difficoltà la presidente del Consiglio, secondo lei, sarebbe soprattutto la "questione sociale, le diseguaglianze sono aumentate, i salari sono i più bassi d'Europa, i tagli alla sanità pubblica, la questione del taglio alle pensioni".

La Schlein, dunque, è andata avanti con la sua invettiva: "In questo primo anno e qualche mese di governo ci è stato mostrato il vero volto del destra, una destra che ha favorito l'aumento delle diseguaglianze e della precarietà del lavoro e non ha fatto niente per invertire questa rotta". La leader dem, poi, ha commentato anche una notizia data da La Repubblica. Secondo il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, infatti, il deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone avrebbe lanciato una proposta, quella di regolamentare l'informazione anche nel privato secondo le indicazioni del Tusmar in Europa. "È nel segno di ciò che ci ha già preoccupato in questi mesi", ha detto la Schlein,

Infine, un accenno anche alla Rai: "Sulla Rai abbiamo visto una foga di occupazione da parte di questo governo da quando si è insediato, serve una riforma che renda il servizio pubblico libero dai partiti e dalla politica. Meloni deve essere l'ultima premier a procedere alla lottizzazione della Rai". Peccato che dimentichi un particolare ricordato proprio dalla premier nella conferenza stampa di inizio anno: "Sono stata all'opposizione gran parte della mia vita, durante il governo Draghi l'unica opposizione non era presente nel Cda e non ho sentito parlare di regime".