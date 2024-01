Acca Larentia, Lucarelli smonta la sinistra con una foto: "Cosa vi devo ricordare"

08 gennaio 2024 a

a

a

Basta una foto a Selvaggia Lucarelli per spegnere la polemica contro il governo. Al centro il saluto romano, con cui l'esecutivo non c'entra nulla, al termine della manifestazione di Acca Larentia. "Vi odio - esordisce su X - perché quelli che 'ma Giorgia Meloni, ma la digos, ma questo governo'mi costringono a ricordare a quelli che non ricordano che quello che è accaduto a Acca Larentia accade da anni, stesso raduno, stesso cerimoniale. Cambiano solo i governi, ma nessuno cancella neppure la croce celtica nello spazio dove si svolge la commemorazione fascista". E a corredo l'opinionista mostra le immagini del 2022 che - scrive - "mi sembrano le stesse. E così quelle del 2019, 2018…".

"Squallido e vigliacco": Acca Larentia, FdI zittisce la sinistra con queste 3 parole

Lo stesso Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei deputati di Fratelli d'Italia, ha ricordato che la manifestazione a Roma è tutt'altro che nuova. "È accaduto anche quando Gentiloni era presidente del Consiglio e Minniti era ministro dell'Interno. All'epoca però non è stato fatto nulla. Nemmeno quando è capitato con Draghi al governo.. Si vede che quando c'è un governo di centrodestra, lo spirito di fazione prevale".