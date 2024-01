Giulia Cecchettin, clamorosa gaffe di Al Bano: "Non la conosco". Ma poco prima....

10 gennaio 2024 a

Clamorosa gaffe per Al Bano a E' sempre cartabianca, la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer su Rete 4. Tutti in studio sono rimasti senza parole quando il cantante di Cellino San Marco ha detto di non conoscere la storia di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta a Vigonovo l'11 novembre scorso. Una storia che ha catturato l'attenzione di tutta Italia, aprendo anche un dibattito sulla cultura patriarcale presente nel nostro Paese, con proteste e manifestazioni organizzate ovunque. A sentire le parole dell'artista, anche la conduttrice è rimasta un po' spiazzata: "Come non la conosci, se ne è parlato per giorni e giorni, ci sono state manifestazioni e mobilitazioni".

Solo poco prima Al Bano aveva detto: "Molto spesso si parla perché si viene invitati a parlare, ma spesso quello che si dice non corrisponde al fatto. Di fronte a una tragedia del genere cosa puoi dire? Mettiti da parte e fai parlare gli psicologi per ottenere forse qualche risposta a qualche domanda". Poi aveva aggiunto: "Rendere pubblico il dolore? Qual è il risultato, se non quello di chiamare gli avvoltoi della parola?". Infine, le parole che hanno sconvolto un po' tutti: "Ti giuro che questa storia la sto sentendo qui. Credimi, su 365 giorni, per trecento sono fuori e purtroppo mi è sfuggita".

In generale, poi, ha spiegato che preferisce tenersi lonano dalle brutte notizie: "In televisione ogni giorno vediamo scene di violenza, tutto è violenza, morte e distruzione. È chiaro che può essere un seme che prima o poi esplode". E ancora: "Nella mia fanciullezza ho vissuto la gioia di vedere dei bei film western, vivevamo di positività, tutto ciò che vedevamo era positivo e siamo diventati una società positiva. Adesso è tutto distruzione e succedono purtroppo dei danni quotidiani".