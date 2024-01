Yari Carrisi, travolto dalle critiche in diretta: "I piedi? Toccato il fondo"

04 gennaio 2024 a

Non c'è pace per Yari Carrisi. Il figlio di Romina Power e di Al Bano è stato messo nel mirino a "L'Anno che verrà", il concertone della notte di San Silvestro condotto da Amadeus da Crotone. Yari Carrisi, insieme a Romina, si è esibito sul palco ma apriti cielo. Sui social in tanti hanno criticato il suo look da "sciamano" ma anche la sua performance di fianco alla madre: "Non si può vedere, portatelo via", ha tuonato qualcuno su X.

Ma di fatto per Yari Carrisi i problemi non sono finiti con la notte di Capodanno. Ospite della Balivo a La volta buona, il figlio di Romina e Al Bano ha stupito tutti tigliendosi le scarpe durante l'intervista. Un gesto che ha colpito la stessa conduttrice che ha chiesto a Carrisi i motivi di questa sua scelta.

"Ma portatelo via!": L'anno che verrà, scoppia la bufera su Romina Power

"I malesseri che noi abbiamo sono dovuti al fatto che andiamo in giro con scarpe con una suola di plastica. In realtà bisognerebbe appoggiare i piedi direttamente sul pavimento per eliminare diversi problemi e scaricare l'elettricità". Le sue parole però non hanno convinto i follower che immediatamente lo hanno messo nel mirino (ancora una volta): "Abbiamo toccato il fondo", tuona un utente. E ancora: "Bah! Non capisco la attinenza, nemmeno che cosa faccia per vivere , presunto due genitori talentuosi, ma????". Infine l'affondo forse più pesante: "Ma che sceneggiata penosa poteva entrare già con calzatura comoda forse fa più parlare questo che quello che ha detto".